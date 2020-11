Primăria cumpără biciclete de 4 milioane de euro. Cum vor fi folosite In principal, Primaria va cumpara 850 de biciclete si 80 de triciclete. In acelasi timp, vor fi amenajate 50 de statii, in special in proximitatea locurilor unde opresc mijloacele de transport public. „Sistemul va fi complementar cu sistemul de transport public, prin asigurarea unui ticketing integrat, precum si datorita facilitarii intermodalitatii intre cele doua moduri de transport, prin amplasarea statiilor de inchiriere a bicicletelor in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Sistemul de iluminat public stradal de pe Calea Orheiului, sectorul Rașcani, va fi reabilitat, informeaza Primaria municipiului Chișinau. Astfel, vor fi schimbați pionii avariați, cablurile de alimentare și consoalele, pe o lungime de 2,5 km de strada. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, lucrarile…

- Mihai Horodniceanu, inginerul care a dezvoltat o mare parte din sistemul de transport public din New York și care s-a oferit sa il ajute gratis pe Nicușor Dan sa rezolve problema traficului din București a explicat ce vrea sa faca, care sunt problemele...

- O firma din Timisoara va moderniza sistemul de iluminat public de la Iasi. In acest sens, Primaria a semnat un contract cu Elba Com SA pentru o suma de 9,6 milioane lei, fara TVA. Suma de adjudecare reprezinta aproape jumatate din prevederea financiara initiala (17,6 milioane lei), Licitatia a fost…

- Populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.728.144 persoane, in 2019, reprezentand 70,9% din populatia rezidenta a Romaniei, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS). "In anul 2019 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a…

- ”In anul 2019 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.728.144 persoane, reprezentand 70,9% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 212.518 persoane mai mult decat in anul 2018. Cresterea a fost determinata de racordarea populatiei la retelele de alimentare cu apa nou…

- Primaria Aiud a finalizat recent procedura de achizitie de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie, respectiv asistenta tehnica din partea proiectantului, pentru obiectivul de investitii „Transport public ecologic in municipiul Aiud”.

- Primaria municipiului Chișinau a depus dosarul pentru obținerea finanțarii sub forma de grant din partea Comisiei Europene, in cadrul programului de finanțare „Parteneriate pentru orașe durabile din vecinatatea sudica și estica (Partnerships for sustainable cities in the Southern and Eastern Neighbourhood)”,…

- Acesta lege ii va ajuta pe cei care nu indeplinesc conditia stagiului minim de cotizare, nu au statutul de pensionar, nici calitatea de asigurați in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia și nu au avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.