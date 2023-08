Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de jandarmi au fost aduși la Crevedia pentru a cauta probe in urma exploziilor catastrofale de la sfarșitul saptamanii. Peste o suta de jandarmi au fost adusi la locul exploziilor din Crevedia pentru a cauta noi probe. Concret, jandarmii au fost pusi sa caute bucati din cisternele care au…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca vor fi acordate ajutoare pentru familiile victimelor tragediei de la Crevedia, unde doua explozii la o statie GPL urmate de incendiu s-au soldat cu moartea a trei persoane si cu peste 50 de raniti – si pentru cei cu gospodarii afectate de incendiu si a precizat…

- Un barbat si o femeie, sot si sotie, au fost gasiti morti intr-un canal de langa Gura Portitei. Barbatul s-a inecat, iar femeia avea o taietura la gat. Potrivit ”Tulcea Noastra”, cei doi, sot si sotie, erau cazati intr-o locatie pe care trebuiau sa o paraseasca duminica la pranz si sa se intoarca acasa.…

- Marcel Ciolacu a anunțat, marți seara, ca va propune excluderea din partid a primarului din Crevedia, Petre Florin. ”Un primar care «n-a stiut» si caruia nu-i pasa de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce cauta in PSD!”, a transmis premierul. „Voi propune excluderea primarului…

- Primarul din Crevedia, Florin Petre, susține ca nu știa ca firma de GPL funcționa in continuare și ca oamenii care stateau langa depozit, care au fost afectați de explozii, nu au facut nicio sesizare la primarie. Primarul PSD din Crevedia a mers, marți, la caminul cultural din localitate, unde au fost…

- Dupa ce luni ar fi sarit pe geam de frica Dianei Șoșoaca, primarul din Crevedia (Dambovița), Florin Petre a fugit, marți, și de liderul AUR George Simion. Simion a descins și el la Primaria Crevedia pentru a-i cere primarului raspunsuri atat in legatura cu modul in care funcționa stația GPL a fiului…

- Compania FLAGAS, care deține depozitul de GPL unde au avut loc exploziile devastatoare de la Crevedia, reacționeaza dupa doua zile, printr-un comunicat de presa. Reprezentanții companiei susțin ca vor sa ajute persoanele afectate, dar nu precizeaza cum ar urma sa faca acest lucru. Comunicatul este semnat…

- Un concurs internațional pentru amenajarea plajelor din Mamaia a fost lansat de Administrația Naționala „Apele Romane”, iar castigatorii vor fi anuntati in luna septembrie. Zona propusa pentru interventie este noua plaja rezultata in urma procesului de largire, situata in partea de nord a orasului Constanta.…