Primăria Craiova vrea să cumpere terenuri cu peste 2,5 milioane de euro Primaria Craiova s-a decis. Cumpara cinci terenuri pentru care trebuie sa scoata de la bugetul local suma de 10.745.211 de lei, respectiv 2.840.678 de euro. Consilierii locali din Banie si-au dat acordul pentru aceste achizitii in toamna anului. Dupa tranzactie aici vor fi amenajate parcari, locuri de joaca, spatii verzi, cel putin aceasta este intentia administratiei locale craiovene. Primul teren pe lista de shopping a primariei este situat pe strada A.I.Cuza nr46A si are o suprafata de 468mp. In urma evaluarii, reiese ca terenul ar valora 823.392 de lei, echivalentul a 167.411 de euro. Acesta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

