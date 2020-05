Stiri pe aceeasi tema

- Cat ne costa „Operațiunea Marcajul“. Aplicarea marcajelor rutiere pe strazile din Craiova, operațiune demarata in primavara, pare o afacere profitabila pentru firma care se ocupa de aceasta acțiune. In ultimul an, trasarea marcajelor pe principalele artere de circulație din Banie nu a mai cazut in sarcina…

- Reprezentanții DSP Alba au transmis ca sambata au fost efectuate in laboratoarele din județ 235 de teste pentru depistarea COVID-19 și ca nu a fost depistat nici un caz pozitiv. ”Au fost testate persoane eligibile conform algoritmului, contacți direcți cu caz confirmat, persoane suspecte, precum și…

- Autoritațile au anunțat, in aceasta dimineața, decesul a mai multor romani infectați cu coronavirus. Bilanțul total a ajuns, astfel, la 209 morți. UPDATE ora 12.05 Deces 208 Barbat, 64 de ani din județul Hunedoara. Internat pe data de 04.04.2020 in Spitalul Municipal Hunedoara – Secția ATI. Decedat…

- In cursul zilei de 31 martie 2020, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența ”Sfantul Ioan” din București au primit confirmarea testului pozitiv la COVID 19 pentru o pacienta cu varsta de 62 de ani care realiza procedurile de dializa in secția de nefrologie și dializa a unitații sanitare, a informat…

- Lucrarile de reparatii care se executa pe autostrada Soarelui (A2) vor continua si in zilele de 1, 2 si 3 mai, cand se preconizeaza un trafic redus, informeaza miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Traficul redus preconizat in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020, precum…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca Lucrarile de reparatii de pe A2 se vor face si in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020, intrucat se estimeaza trafic redus.”Traficul redus preconizat in zilele de 1, 2 si 3 mai 2020, precum si de conditiile meteorologice…

- Procurorii au deschis dosar penal pe numele polițistului pensionar bolnav de COVID-19 de la care au contractat boala șase persoane, intre care și un medic. Barbatul era internat la Spitalul Gerota din București din 5 martie și a ascuns faptul ca se intorsese din Israel. Potrivit Grupului de comunicare…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Olt au efectuat joi 28 percheziții, pe raza județului Alba, in alte 15 județe din țara și in municipiului București, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Prejudiciul este evaluat la peste 10…