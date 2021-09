Stiri pe aceeasi tema

- Sebeș: Lucrari pentru modernizarea iluminatului public pe cinci strazi din municipiu. Cat este investiția Primaria Sebeș anunța ca incep lucrarile de iluminat public pe cinci strazi din municipiu. Proiectele prevad realizarea de rețele de alimentare LES dedicate iluminatului stradal și montarea de stalpi…

- Inca cinci strazi din Sebeș vor beneficia de modernizarea iluminatului public. Termenul de execuție este de trei luni Inca cinci strazi din Sebeș vor beneficia de modernizarea iluminatului public. Termenul de execuție este de trei luni „In urma cu cateva zile, Primaria Municipiului Sebeș a predat amplasamentele…

- Incepand de la 1 septembrie 2021, lugojenii vor plati tarife mai mari pentru serviciile practicate de societatea „Meridian 22”, aflata in insolvența, la apa potabila și canalizare-epurare. Proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor practicate de SC „Meridian 22” la serviciul public…

- Primarul din Liteni, Tomița Onisii, a anunțat ca proiectul pentru modernizarea iluminatului public in oraș a intrat in linie dreapta. Tomița Onisii a spus ca acest proiect este finanțat prin Administrația Fondului de Mediu, prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionarii inteligente…

- Primaria Craiova demoleaza garajele amplasate ilegal pe domeniul public al orasului. Constructiile sunt inventariate, iar cele care nu au titlu valabil pentru ocuparea terenului. Nu mai tarziu de saptamana trecuta au fost desfiintate 17 garaje, amplasate ilegal pe strada Campia Islaz si str. Bibescu,…

- Primarul Municipiului Lugoj, intentioneaza sa promoveze Proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor practicate de S.C. „Meridian 22” S.A. Lugoj – in insolvența, in insolvency, en procedure collective, la serviciul public de alimentare cu apa potabila si canalizare – epurare.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a lansat in consultare publica masurile de reglementare a tarifelor pentru o serie de servicii pe care Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a fost desemnata sa le presteze in calitatea sa de furnizor de serviciu universal…

- 13 total views Emar Grup executa lucrari de „reparații” pe o suprafața de teren ce aparține domeniului public, dar fara a avea la baza o hotarare de Consiliu Local sau o autorizație. Cu toate astea, administratorul societații, Cristi Vasile, in discuția purtata la fața locului cu privire la lucrarea…