- Cartierul chinezesc din Craiova, care se dorea un cartier modern de blocuri, cu locuinte pentru cetateni, acum se va transforma in cartier cu locuinte de serviciu. Cel putin asa sustine primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. Despre cartierul chinezesc s-au facut multe promisiuni, insa niciuna nu a…

- Strada Aries se largeste. Spatiul dintre cele doua sensuri de mers se ingusteaza. Carosabilul va fi marit cu scopul de a descongestiona traficul rutier. Este vorba de scuarul de deasupra pasajului subteran care s-a dovedit a fi total nefolositor. Administratia locala craioveana s-a convins, in cele…

- Olguta le arata „peretele verde“ dezvoltatorilor imobiliari. Proiectul pilot demarat anul trecut de Primaria Craiova, realizarea primului perete verde din municipiu, a avut finalitate. Pe o fatada a Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” au fost amplasate plante cu frunze permanente, care ar trebui sa ramana…

- Ce a lasat in urma furtuna care a lovit Craiova. A fost prapad in Craiova sambata dupa-amiaza, dupa o ploaie torențiala și o vijelie puternica. Strazile municipiului au fost inundate, la fel și pasajele, in timp ce copacii cazuți au facut pagube materiale. Imagini cu mașini luate de ape, acoperișuri…

- Primaria Craiova anunta ca vor fi demarate lucrari de reabilitare a Parcului Pedagogic. Vor fi facute alei noi, va fi montat alt mobilier urban, iar locul de joaca va fi relocat si inlocuit cu unul nou, potrivit unei postari pe facebook a primarului Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. „Refacem Parcul Pedagogic.…

- Lucrarile la drumul de centura al municipiului Targu Jiu sunt in pragul blocajului din cauza preturilor la materiale, care cresc de la o zi la alta. De exemplu, pretul la fier beton s-a scumpit de patru ori fata de atunci cand au inceput lucrarile. Dinn aceste motive, constructorul este in imposibilitatea…

- Primaria Craiova urmeaza sa reabiliteze canalul colector de pe strada Raului. In 2021, primaria a comandat unei firme intocmirea documentatiei necesare proiectului de reabilitare a canalului colector. La acest moment documentatia a fost elaborata si urmeaza sa fie votata in Consiliul Local al Municipiului…

- Primaria Craiova ii obliga sa dea cu var pe bloc, craiovenii spun ca nu au bani. Avertismentele scrise trimise de catre Poliția Locala a Municipiului Craiova prin care sunt atenționați ca vor fi amendati, ca nu s-au conformat Regulamentului local pentru gospodarirea orașului nu i-au convins pe locatari.…