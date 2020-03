Dispozitivele cu dezinfectanți care trebuia montate in scarile blocurilor din Craiova intarzie. Asta pentru ca primaria nu a gasit inca un furnizor pentru aceste aparate. Potrivit edilului Mihail Genoiu, problema nu ar fi dezinfectanții , care s-ar mai gasi, ci dispozitivele in care se pune substanța dezinfectanta. Aici ar exista o lipsa acuta. „In privința dispozitivelor cu dezinfectanți, acestea sunt in procedura de achiziție. Numai ca, daca la dezinfectanți se gasesc cat de cat soluții, la partea de aparate nu am reușit sa gasim pana acum niciun furnizor de astfel de dispozitive. Ne zbatem…