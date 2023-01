Pana sa stabileasca noua firma care se va ocupa in urmatorii patru ani de reparatii curente, generale si de renovare la unitatile de invatamant (lucrari care se pot executa fara autorizatie de construire), Primaria Craiova a inceput si selectia „instalatorilor“. GdS a prezentat, in toamna anului trecut, firmele care se lupta sa obtina acordul cadru pe 48 de luni pentru reparatiile efectuate in scolile si imobilele detinute de municipalitate. Vorbim de o licitatie care a demarat in luna august 2022 si care se apropie de final, cele trei oferte primite fiind in ultima faza a evaluarii inainte de…