Asociatia „Viata Animalelor” a castigat definitiv procesul cu Primaria Craiova privind anularea HCL Craiova 525/2019. Prin aceasta hotarare de consiliu, primaria Craiova infiinta Serviciul specializat de gestionare a cainilor fara stapan „in cadrul Salubritate Craiova SRL“ si „mentinerea in gestiune directa“ a acestui serviciu de catre firma primariei. Hotararea a fost luata de autoritati tot in urma unei decizii judecatoresti, sentinta nr. 2595/2018, pronunțata de Tribunalul Dolj. Atunci, Asociatia „Viata Animalelor” a cerut in instanta respectarea legii si infiintarea unui serviciu autonom pentru…