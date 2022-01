Daca peste tot in țara, și nu doar, viața curge sub semnul virusului, in comuna Ciugud din județul Alba – localitatea aia care arata mai bine ca toate suratele ei și-n care, veșnicul refren cu nu sunt bani, nu se poate, n-are cum, nu exista – ea, viața, are, de departe, alte coordonate. De exemplu, zilele trecute, aici au avut loc alegeri locale. Pentru „Primaria Copiilor”. Alegeri ca alegerile. Cu campanie electorala, cu birou electoral, cu convingeri, cu dezbateri, cu afișe, cu fluturași, cu partide. Adica, s-au ales primarul si consilierii, a fost numit viceprimarul. Ai lor, ai copiilor. Totul…