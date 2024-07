In perioada 31 iulie-7 august 2024, Primaria Buzau, prin operatorul municipal de salubritate RER SUD, desemnat și ca unic operator pentru activitațile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe domeniul public, va efectua a cincea etapa de dezinsecție la sol in municipiul Buzau. Activitațile de dezinsecție se vor desfașura zilnic intre orele 5.00 și 10.00, acoperind … Articolul Primaria continua lupta impotriva țanțarilor apare prima data in Opinia Buzau .