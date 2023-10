Primaria Constanta: Sute de sanctiuni aplicate de politistii locali in doar 24 de ore (FOTO) Numai in cursul zilei de ieri, 4 octombrie 2023, oamenii legii au verificat mai multe zone din municipiul Constanta si au legitimat 255 de persoane, iar in urma controalelor efectuate au fost aplicate 185 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 64.950 lei. "Politistii locali actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea incalcarii tuturor normelor de convietuire sociala, dar si pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice pe raza municipiului Constanta. Ne place sa avem un ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

