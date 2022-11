Primaria Constanta s-a razgadnit! Iluminatul pe timpul noptii pe bulevarde si in zona centrala va functiona in program normal

Primarul Vergil Chitac a anuntat ca s a revenit asupra deciziei de economisire a a energiei electrice in municipiul Constanta, in urma sesizarilor primite de la cetateni.Mai exact nu se mai se va recurge la stingerea iluminatului public mai devreme cu o ora si aprinderea acestuia cu o ora mai tirziu, iar iluminatul pe marile bulevarde nu se mai face in regim "zig zag" un bec functional, urmatorul nu .Decizia vizeaza si corpurile de iluminat din parcuri, unde in ultima luna, unul din tr ...