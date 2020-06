Stiri pe aceeasi tema

- bull; Oamenii sunt indemnati sa foloseasca mijloacele de comunicare online.Primaria Constanta restrictioneaza total activitatile cu publicul, dupa ce mai multi functionari publici din cadrul institutiei au fost testati pozitiv pentru SARS Cov 2, potrivit unui comunicat de presa remis de Adriana Deoanca,…

- Fabrica de ciocolata Kandia din Capitala a fost momentan inchisa, dupa ce 20 de angajati au fost depistati cu coronavirus, informeaza vineri compania. The post Fabrica de ciocolata Kandia, inchisa. Angajați depistați cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Probleme serioase in cadrul Primariei Municipiului Bistrița. Doi angajați au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Astfel, in aceasta instituție, numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la trei, conform site-ului de știri timponline.ro.Departamentul Taxe și Impozite Locale Bistrița a fost…

- Șase angajați ai Ambulanței Brad, din județul Hunedoara, sunt infectați cu COVID-19, in timp ce alți cinci așteapta rezultatele testelor in cursul zilei de sambata. Cinci dintre ei s-au imbolnavit de la un coleg care prezenta simptome specifice noului coronavirus. The post Alerta: Șase angajați ai unui…

- Faptul ca niciun detinut din sistemul penitenciar din Romania nu a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, in timp ce un numar foarte mic de angajati ai ANP au fost infectati, raportat la numarul total de politisti de penitenciare, reprezinta „o performanta notabila”, arata Ministrul Justitiei intr-un…

- Autoritatile de sanatate publica din Arad au efectuat peste 600 de teste pentru COVID-19, in toate caminele de batrani din judet, fiind depistati 35 de beneficiari si 15 angajati bolnavi.Seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Horea Timis, a declarat, luni, ca au fost efectuate teste…

- Zece pacienti ai secției de ingrijiri paleative de la Spitalul Pascani, judetul Iasi, au fost confirmati cu noul coronavirus. Testarea acestora s-a facut dupa ce, in prealabil, 8 angajați ai spitalului au fost depistați bolnavi, anunța MEDIAFAX.Potrivit DSP Iași, au fost depistati opt angajati…

- Doua dintre supermarketurile Lidl din județul Caraș-Severin au fost inchise temporar dupa ce cate un angajat din fiecare locație a fost testat positiv pentru virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Cei doi depistați pozitiv sunt soț și soție, amandoi din Oțelu Roșu, barbatul lucrand la Lidl…