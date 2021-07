Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de participanti la programul Constanta - Capitala Tineretului din Romania 2021 - 2022 vor efectua scufundari la adancimi cuprinse intre 2 si 8 metri, in zona Cazinoului, in perioada 28 iulie - 20 august, in cadrul proiectului "Vestigii subacvatice", care promoveaza in randul tinerilor vestigii…

- Primaria Constanta lanseaza in acest weekend „Constanta coffee break“, un proiect prin care pana la 15 septembrie, sambata si duminica, intre 08:00 si 23:00, bulevardul Tomis se va transforma intr-o zona de promenada.

- Incepand cu data de 5 iulie, Fundația Conservation Carpathia va invita sa cunoașteți poveștile Munților Fagaraș intr-o expoziție itineranta unica in Romania. Expoziția aduna imagini selectate din albumul “2544m - Poveștile Munților Fagaraș, cei mai inalți intre Carpații Romaniei”, lansat la inceputul…

- Aproape 60% dintre români spun ca ar vota cu un partid naționalist. Aproximativ 60% dintre români spun ca ar vota un partid naționalist care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, dar doar puțin peste o treime dintre aceștia ar mai vota cu un astfel de…

- Localitatile care vor sa devina „Capitala Tineretului” din Romania in 2023 pot sa isi depuna candidaturile pana pe 8 august. Pot candida doar municipiile si orasele de ragul 0, I, II si III, dar si sectoarele Capitalei.

- Micutii sportivi au fost premiati cu tricouri, diplome, mingi si dulciuri. Clubul Sportiv Scolar nr. 1 din Constanta, in parteneriat cu Primaria Constanta si Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, a organizat la Sala "Hidrotehnica" din Constanta, Cupa "1 Iunie" la minihandbal. La intrecere…

- Constanța este orașul cel mai vechi atestat de pe teritoriul Romaniei. Prima atestare documentara dateaza din 657 i.Hr. cand pe locul actualei peninsule (și chiar și sub apele de azi, in dreptul Cazinoului), s-a intemeiat o colonie greaca numita Tomis. Citește și: Tudor Gheorghe a cerut, prin „Jurnal…