Primaria Constanta organizeaza o noua licitatie pentru servicii de dezinsectie si deratizare

- Municipalitatea achizitioneaza serviciul de mentenanta si suport tehnic pentru aplicatie soft gestionare parcari, integrat cu SPIT, harta digitala si pagina WEB. Valoarea totala estimata fara TVA este de 13.200 de lei fara TVA an. Atribuirea achizitiei se va face pe baza criteriului "pretul cel mai…

- Primaria Timișoara a fost obligata sa reia licitația pentru dezinsecție și deratizare. Procedura declanșata in primavara a fost contestata și acum trebuie pornita de la zero. In orașul de pe Bega nu s-a mai „dat” intensiv contra diverșilor daunatori de 5 ani. Timișoara nu are servicii complete de dezinsecție…

- Primaria Constanta organizeaza licitatie publica pentru achizitia serviciului electronic de plata online a taxelor locale utilizand cardul bancar prin Sistemul National Electronic de Plata SNEP ghiseul.ro. Valoarea totala estimata fara TVA: 11.611 lei fara TVA an. Atribuirea achizitiei se va face pe…

- Unitatea Militara 0406 Constanta Jandarmeria Constanta cumpara servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, in valoare de 960,50 lei. Contractul presupune efectuarea operatiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie la popota unitatii pe o suprafata de 260 mp interior, dar si dezinsectie…

- Primaria Constanta a inceput operatiunea de deratizare din oras dupa ce a atribuit, in luna mai a acestui an, un nou contract de dezinsectie, dezinfectie si deratizare.Pana pe 11 iunie, echipele vor distribui momeli toxice in toate parcurile si cartierele din municipiu. Statiile de intoxicare vor fi…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta organizeaza licitatie deschisa pentru operatiuni de dragaj de intretinere, valoarea estimata a lucrarilor fiind de 27 de milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA CNAIR SA prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta doreste sa achizitioneze servicii de deratizare pe suprafata de 23.049 mp semestrial si dezinsectie pe suprafata de 18.618 mp trimestrial , pentru sediu si punctele de lucru…

- Primaria Constanta organizeaza achizitii publice pentru elaborarea cererilor de finantare aferente proiectelor "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 8, Constanta", "Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr. 17 Ion Minulescu Constanta" si "Cresterea…