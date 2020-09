Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala (DGAS) Onești distribuie, din aceasta luna, maști de protecție faciala pentru persoanele defavorizate prevazute de OUG nr. 78/2020. Fiecare persoana eligibila va primi o cutie cu 50 de maști de protecție. Categoriile de persoane beneficiare sunt: a) persoanele…

- Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala, va distribui 234.350 de maști de protecție faciala catre 4687 de persoane defavorizate, in perioada 07-09.09.2020, dupa cum urmeaza: La sediul Cantinei sociale, din str. Mihai Viteazu, bl. C4, parter → pentru pensionarii sistemului…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca maștile de protecție faciala, acordate pentru familiile si persoanele defavorizate, vor fi imparțite timp de patru zile, incepand de marți, 1 septembrie 2020.

- bull; Produsele sunt acordate in baza Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2019 2021. Directia Generala de Asistenta Sociala a inceput pe 9 iulie a.a. distribuirea produselor de igiena si a produselor alimentare acordate in baza Programului operational Ajutorarea persoanelor…

- Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Maramureș are date centralizate referitoare la trei locații de carantinare. La data de 16 iunie se aflau in izolare la domiciliu 2.478 cetațeni, statistica ce include și membri familiei. De asemenea, sunt in carantina instituționalizata 54 de…

- Scade, pe zi ce trece, numarul persoanelor aflate in carantina și in izolare in județul Timiș. Numarul persoanelor aflate in carantina a coborat sub 100, iar al celor aflate in izolare este de peste 2.700.

- Autoritațile din Cugir anunța ca este a treia saptamana in care nu s-a inregistrat nici o imbolnavire cu noul coronavirus in oraș. Excepție sunt cele doua cazuri raportate saptamana trecuta, insa persoanele respective au doar domiciliu, nu și reședința in localitate. Numarul total al imbolnavirilor…