- Primaria Constanta a anuntat, miercuri, ca demolarea stadionului “Gheorghe Hagi” va incepe pe data de 10 iulie, iar in locul acestuia va aparea o arena moderna cu o capacitate de peste 18.000 de locuri.Primaria Constanta a anuntat miercuri, ca a emis autorizatia de desfiintare pentru constructiile…

- Sinagoga din Constanța, bijuteria arhitectonica paraginita din centrul istoric al orașului, revine la viața mulțumita unei investiții de 1,5 milioane de euro pe care o face Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației prin Compania Naționala de Investiții.

- REȘIȚA – Copiii din Reșița vor avea doua noi baze sportive moderne la dispoziție, dupa ce Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naționala de Investiții, impreuna cu Primaria Reșița, vor finaliza investițiile de la Stadionul „Arsenal“ – baza de Tip 1 și la Liceul…

- Proiectul „CONSTRUIRE CREȘA IN ORAȘUL PANCOTA” a pornit inca din anul 2021, cand dupa introducerea in Lista de Investiții a Primariei Orașului Pancota, administrația locala a depus solicitarea pentru finanțare la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin Compania Naționala de…

- Primarul comunei Vulturu, Nicușor Pacuraru, a semnat, ieri, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru sistemul de alimentare cu gaze naturale in comuna vranceana. Proiectul „Sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamente, precum…

- Primarul comunei Gugești, Vasile Vatra, a semnat ieri, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru „Amenajare trotuare, reabilitare și modernizare sistem de dirijare a apelor pluviale, refacere podețe de acces”. Proiectul este derulat prin Programul…

- Cu un prim termen de finalizare deja depașit și fara șanse sa fie gata in acest an, Cazinoul din Constanța se afla totuși in fața unei certitudini: lucrarile la el vor costa mai mult. Pornite de la 57 de milioane de lei, ajunse deja la nivelul a 90 de milioane de lei, se pregatesc sa depașeasca pragul…