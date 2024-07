Primaria Constanta: Actiuni de dezinsectie si deratizare in toate cartierele orasului (FOTO) Primaria Municipiului Constanta a intensificat actiunile de dezinsectie in aceasta perioada cu temperaturi ridicate care favorizeaza inmultirea insectelor. Primaria Municipiului Constanta a intensificat actiunile de dezinsectie in aceasta perioada cu temperaturi ridicate care favorizeaza inmultirea insectelor. Echipele care asigura dezinsectia imprastie in toate cartierele orasului si in statiunea Mamaia substante care au rolul de de a distruge insectele generatoare de disconfort.Tratamentele im ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

