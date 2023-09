Primaria Constanta a anulat achizitia pentru grupurile sanitare pentru persoanele cu dizabilitati

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta vrea sa plateasca 446.522 lei fara TVA pentru achizitia de toalete automate adaptate si persoanelor cu dizabilitati, racordate la retelele de utilitati publice din municipiu.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vergil Chitac, primar al municipiului…

- Servicii de organizare pentru competiția Alba Iulia City Race 2023: Primaria a lansat achiziția publica Servicii de organizare pentru competiția Alba Iulia City Race 2023: Primaria a lansat achiziția publica Primaria Municipiului Alba Iulia a lansat o achiziție publica pentru servicii de organizare…

- Amplasamentul vizat este situat pe strada Jupiter, nr.19 Initiatorul PUZ ului este Medimar Imagistic Services SRL detine spatiul de la parterul si subsolul imobilului C1 si cota parte din terenul aflat pe strada Jupiter nr. 19 in proprietate indiviza Investitorul doreste obtinerea aprobarii documentatiei…

- FOTO | Acces mai simplu in orașul Alba Iulia, de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Primaria a lansat achiziția publica pentru studiul de fezabilitate FOTO | Acces mai simplu in orașul Alba Iulia, de pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Primaria a lansat achiziția publica pentru studiul de fezabilitate Primaria…

- Code for Romania a anuntat, joi, ca a dezvoltat prima aplicatie din Romania care le permite persoanelor institutionalizate sa raporteze abuzurile. Potrivit unui comunicat al organizatiei transmis AGERPRES, aplicatia mobila ‘Ceasul Bun’ este destinata persoanelor cu dizabilitati intelectuale si/sau psihosociale…

- Asociația Caiac SMile prin proiectul „Spre normalitate in caiace adaptate” și-a propus, IN PREMIERA in Romania, sa accesibilizeze lacurile pentru persoane cu dizabilitați cu ponton special pentru persoanele cu dizabilitați. S-au folosit caiace adaptate, sistem de boxe plutitoare care emit sunete speciale…

- Administratia locala a lansat achizitia pentru lucrarile de reabilitare a piatetei din zona Dacia,din municipiul Constanta.Valoarea estimata a licitatiei este de 899.316,37 lei fara TVA, respectiv 1.070.186 de lei cu TVA 215.761 de euro .Obiectul contractului il constituie achizitionarea de catre Primaria…

- Primaria Constanta a initiat elaborarea documentatiei de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic Zonal Reabilitarea si Revitalizarea Zonei Peninsulare a Municipiului Constantaldquo; aprobat prin HCL nr. 416 2003 Zona studiata are o suprafata de cca. 100 ha, care necesita o abordare integrata a proiectului,…