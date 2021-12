Stiri pe aceeasi tema

- Primaria argeseana Beleti Negresti, condusa de primarul disparut luni (13 decembrie) si gasit in noaptea de marti spre miercuri, in raul Arges, fusese controlata din ordinul prefectului Radu Perianu chiar in saptamana dinaintea incendiului care a mistuit inclusiv arhiva institutiei.

- Disparut dupa un incendiu in cladirea primariei și ranit intr-un accident rutier, un primar din județul Argeș a fost gasit de polițiști. El a ajuns la spital, de doua ori in 24 de ore, informeaza Digi24 . In noaptea de duminica spre luni, sediul primariei din Beleți-Negrești, din județul Argeș, a fost…

- Edilul comunei Beleți-Negrești, din județul Argeș, care fusese dat disparut la cateva ore dupa ce sediul Primariei a fost cuprins de un incendiu, care ar fi fost provocat intenționat, a fost gasit. Primarul a ajuns la spital cu hipotermie. Din primele informații, se pare ca edilul a gasit marți seara,…

- Este oficial! Incendiul de la primaria din comuna Beleți-Negrești a fost intenționat! Principalul suspect in acest caz este chiar edilul, de care nimeni nu mai știe absolut nimic de la momentul tragediei. Ulterior, deși era dat disparut, primarul a facut accident, a fost dus la spital, insa a cerut…

- Primarul a disparut in mod misterios! Dupa incendiul naucitor care a avut loc la primaria Beleti-Negresti din județul Argeș, edilul este de negasit! De duminica, nimeni nu mai știe nimic de el. A fost sunat la ora 03:00 de dimineața, localnicii i-au spus ca arde primaria, iar ce a urmat in orele urmatoare…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, solicita cel puțin jumatate de miliard de lei pentru preluarea producatorului de energie termica ELCEN. Discuțiile au avut loc joi, cu premierul Florin Citu. Edilul a reamintit ca Municipalitatea intentioneaza de 15 ani sa achizitioneze ELCEN. „Noi suntem…

- ”Aseara, la ora 18.00, am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o intelegere pentru un contract temporar ca nu mai doreste sa semneze acest contract. Asta dupa ce pe la ora 12.30 se agrease solutia temporara si si stabilisem ca o…

- Bulevardul Nicolae Balcescu devine exclusiv pietonal. In curand, pe tronsonul cuprins intre Prefectura și Parcul Crang nu va mai fi permisa circulația mașinilor. Primaria a pregatit un proiect de regenerare urbana, finanțat din fonduri europene, care mai prevede ca la intersecția cu bulevardul Stadionului…