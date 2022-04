Primaria comunei Cumpana: Suntem siguri ca si dumneavoastra, la fel ca si noi, doriti sa avem o comuna curata in adevaratul sens al cuvantului

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Ceanu Mare a stabilit un plan de curațenie generala in comuna, dar au aparut deja unele nemulțumiri din partea cetațenilor. In consecința, administrația locala reamintește ca in comuna... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria comunei Frecatei, judetul Tulcea a incheiat un acord cadru pentru proiectare si executie lucrari obiectiv de investitii realizare gradinita in sat Cataloi, comuna Frecatei, judetul Tulcea. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "ldquo;Proiectare si executie…

- Panfora Oil Gas, compania de prospectiuni a grupului maghiar Mol, a pierdut definitiv procesul in care s-a judecat cu Primaria comunei Semlac, Arad, dupa ce accesul companiei pe drumurile comunei pentru a face prospectiuni a fost interzis.

- La initiativa senatorului Laura Fulgeanu-Moagher, astazi, 3 martie, a fost organizata o intalnire de lucru la Primaria orasului Isaccea, impreuna cu primarul Anastase Moraru, in scopul sprijinirii refugiatilor din Ucraina si facilitarea traversarii acestora prin punctul vamal Isaccea. In urma discutiilor…

- Primaria comunei Mihai Bravu, judetul Tulcea a incheiat un acord cadru pentru furnizare tablete pentru uz scolar cu acces la internet siechipamente dispozitive electronice. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului atribuit este "Furnizare tablete pentru uz scolar cu acces la internet…

- Primaria comunei Ciugud va folosi softul SIRAR, care permite conducerii instituției publice sa urmareasca in timp real indeplinirea obiectivelor stabilite, in vederea implementarii masurilor sau recomandarilor venite in urma activitaților de control intern sau extern. De asemenea, softul urmarește…

- Dumitru Tomșa, primarul din Urmeniș, comuna care a primit suma cea mai mica la prima imparțire de fonduri a Consiliului Județean din acest an spune ca este „pedepsit” de președintele Radu Moldovan prin aceste alocari. In ciuda sumei mici, Dumitru Tomșa spune ca unitatea administrativ teritoriala condusa…

- Primarul comunei Stremț, Traian Ștefan Popa, a anunțat, in cursul zilei de astazi, finanțarea de la bugetul de stat prin Compania Naționala de Investiții a contrucției unei sali de sport, in incinta actualei bazei sportive „Voința”. „Anul 2022 incepe cu vești bune pentru iubitorii de sport din comuna…