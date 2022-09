Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre multele motive de cearta intre filialele locale ale USR și PNL a fost acela ca guvernul a decis sa modifice alocarea de bani pentru Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, acordand un procentaj mai mic primariei fața de planul inițial, și redirecționand mai mulți bani catre Consiliul…

- Un alt oraș din vestul țarii care și-a depus candidatura pentru titlul de capitala europeana a culturii, Aradul, va crea, prin intermediul Complexului Muzeal Arad, o „punte culturala” cu Timișoara, care va consta in proiecte comune cu orașul care va deține acest titlu anul viitor. Conform site-ului…

- Autoritațile locale incearca sa puna la punct infrastructura culturala necesara pentru 2023, cand Timișoara va deține titlul de Capitala Europeana a Culturii. Astfel, galeria de arta de pe Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 2, amenajata intr-un fragment din fosta cetate, va fi reabilitata, fara a fi gata…

- La inceputul anului viitor, programul „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii” va include cea mai importanta retrospectiva Victor Brauner din Europa de Est. Vor fi expuse picturi, desene, sculpturi și obiecte reprezentative pentru intreg parcursul carierei artistului atat din perioada romaneasca,…

- Consiliul Județean Timiș anunța un nou eveniment cultural-expozițional de excepție, inclus in cadrul programului cultural „Timisoara, Capitala Europeana a Culturii”. La inceputul anului viitor, va avea loc cea mai importanta expoziție retrospectiva a artistului de origine romana Victor Brauner, din…

- Primarul Dominic Fritz a comunicat, dupa o intalnire cu mai mulți operatori culturali și cu echipa curatoriala Timișoara 2023, momentul lansarii oficiale al Capitalei Culturale Europene: weekendul 17-19 februarie. „Am anunțat aseara, la intalnirea cu operatorii culturali și echipa curatoriala Timișoara…

- Fundația Art Encounters a decis ca pentru ediția a cincea a Bienalei, cea care va avea loc in anul in care Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, elvețianul Adrian Notz sa fie curatorul expozițiilor centrale. El va aduce un suflu nou urmatoarei ediții a Bienalei, care va avea loc intre 19 mai…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, directorul interimar al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, Ovidiu Andriș, și Gabriel Bebeșelea, dirijorul in rezidența pentru anul 2023, au prezentat, luni, o mare parte a programului artistic pe care aceasta instituția il pregatește in anul in care orașul va deține…