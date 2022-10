Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația prin care mai cumpara 40 de autobuze electrice de 18 metri lungime.Contractul de furnizare a celor 40 de autobuze electrice articulate de 18 metri include și 18 stații de incarcare lenta și 6 stații de incarcare rapida.Durata contractului este de maximum 11 luni…

- Consilierii locali au aprobat ieri proiectele de „conectare” a Bistriței de trei comune. Prin PNRR se vor cumpara autobuze electrice care fac legatura cu Livezile, Șieu Magheruș și Budacu de Jos. Proiectul Liniei Verzi asigura transport cu autobuze electrice care leaga Bistrița de localitatea Livezile.…

- Societatea de Transport Bucuresti anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea a sase vehicule supraetajate pentru traseul turistic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a informat vineri in legatura cu o ‘intrerupere totala a energiei electrice’ in orasul ucrainean Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, situatie care ‘pune in pericol siguranta operatiunilor’ centralei, relateaza AFP. ‘Este complet inacceptabil.…

- Un nou pas in proiectul privind achiziția unor autobuze electrice, la Sebeș. Care este suma solicitata prin PNRR Administrația locala din Sebeș vrea sa obțina o finanțare nerambursabila de peste 21,8 milioane de lei prin PNRR, pentru achiziția a noua autobuze electrice destinate transportului public…

- ADR Vest anunța ca se cauta orașe care sa implementeze masurile inovatoare de decarbonizare. Luni, 5 septembrie, se lanseaza apelul pentru orașe-pilot care vor sa testeze și sa implementeze astfel de masuri. Apelul se adreseaza autoritaților locale și partenerilor locali (instituții de cercetare,…

- Din toamna acestui an, transportul public de calatori in Piatra-Neamț va fi realizat numai de societatea Troleibuzul. Schimbarile majore care vor avea loc, prin menținerea unui singur jucator in domeniu, apoi crearea coridoarelor de mobilitate cu sensuri de mers dedicate exclusiv acestui tip de transport,…

- Primaria municipiului Suceava a demarat procedura pentru achiziția documentației tehnico-economice in vederea obținerii finanțarii nerambursabile prin POR 2021-2027 pentru proiectul ”sistem de transport public ecologic metropolitan, etapa a doua”, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Noi am depus un proiect…