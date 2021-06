Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Judecatoriei Sectorului 5 i-au dat caștig de cauza lui Liviu Dragnea in procesul pe care acesta l-a intentat Penitenciarului Rahova. Instanța a decis luni, 17 mai, ca fostului lider al PSD i-au fost incalcate dreptul la aparare și dreptul la sanatate, transmite stiripesurse.ro . Decizia…

- Primaria Cluj-Napoca, în colaborare cu CTP reia transportul elevilor din clasele 0 – IV la școli, cu autobuze dedicate, pe cele 14 trasee, din cartierele Manaștur, Zorilor, Gheorgheni, Maraști, Grigorescu, Buna Ziua, Bulgaria, Iris și Lombului. …

- Emil Mereuta a solicitat la sfarsitul anului trecut in instanta anularea dispozitiei nr. 4945 14.12.2020 prin care a fost suspendat din functie de primarul Vergil Chitac Magistratii s au pronuntat in acest dosar in care, parati sunt primaria Constanta, Consiliul Local Constanta si primarul municipiului…

- Vești excelente pentru celebra Nikita, cunoscuta drept ''fata rea de cartier''. Dupa ce s-a luptat prin tribunale pentru una dintre fiicele ei, acum tanara poate rasufla ușurata. Judecatorii i-au dat caștig de cauza in procesul intentat impotriva fostului partener. Iata ce ne-a declarat Nikita, dupa…

- Dorina Lazar, in varsta de 80 de ani, este din nou managerul Teatrului Odeon. Primarul Capitalei Nicușor Dan a semnat dispoziția prin care actrița revine pe funcție, dupa ce anul trecut a caștigat definitiv in instanța procesul cu municipalitatea, a carei fosta conducere a demis-o in 2017, o decizie…

- Juristul Constantin Mandrila a revenit, miercuri, la sefia Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, dupa ce a castigat in instanta procesul cu Ministerul Sanatatii impotriva deciziei de suspendare din functie si de incetare a contractului de management. Astfel, Curtea de Apel Galati…

- Pe platformele pe care erau construite garajele au ramas doar deșeurile din construcții, bucați de zid și caramida. Pe locul acestora vor fi amenajate locuri de parcare, parcuri de joaca și, unde este posibil, spații verzi. Primaria…

- Magistratii Judecatoriei Constanta au motivat hotararea prin care Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a castigat spatiul medical din cartierul constantean Medeea. SCBI intentioneaza sa transforme spatiul medical intr un spital suport pentru pacientii testati pozitiv. "In contextul desemnarii…