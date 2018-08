Primăria Cluj cumpără 22 tramvaie „Made in Romania” Acesta a fost atribuit în final pentru suma de 170,17 milioane lei (36,6 milioane euro), însa fusese estimat la o valoare mai mare, de 190 milioane lei (41 milioane euro), potrivit clubferoviar.ro Reamintim ca licitatia a fost publicata în decembrie 2017, iar anul acesta, în luna mai, Primaria Cluj-Napoca anunta ca singura oferta primita a fost cea de la producatorul aradean de material rulant. La începutul lunii mai 2018, Primaria Cluj-Napoca a depus cereri de finantare în valoare de peste 100 de milioane de euro pentru sustinerea transportului… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

