Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a anunțat astazi, in cadrul unei ședințe a Primariei, ca nu va da curs declarației depuse pentru organizarea Marșului LGBT in Capitala, care urma sa aiba loc pe data de 18 iunie, noteaza Noi.md Edilul a subliniat ca transportul public va circula in regim normal pe strada București și pe alte strazi in acea zi. {{684487}}Nu am de gind sa judec pe nim