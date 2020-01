Primăria Cehu Silvaniei extinde rețelele de canalizare și apă în sate Primaria orașului Cehu Silvaniei are, in acest an, cateva proiecte de importanța majora pentru localnici, fiind vizate in principal lucrarile privind infrastructura rutiera, cele care cuprind rețelele de canalizare și apa potabila din localitațile aparținatoare precum și reabilitarea și dotarea unor unitați de invațamant. In ceea ce privește lucrarile finalizate, acestea au vizat reabilitari de strazi, reamenajarea unor spații de joaca din oraș, a Parcului central, dar și reabilitarea unor cladiri. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

