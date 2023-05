Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente a avut loc un accident rutier intr-o comuna din județul Cluj, in care au fost implicate doua autoturisme. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Dambu Mare, comuna Mica. In accident au fost implicate…

- COMUNA TRITENII DE JOS, titular al proiectului – „Modernizarea drumurilor de interes local in comuna Tritenii de Jos, județul Cluj”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj in cadrul procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizarea…

- Incepand din aceasta saptamana, Compania de Apa Arieș a lansat la Campia Turziii o campanie de colectare gratuita a deșeurilor vegetale, la Stația de compostare a namolului, din cadrul Stației de Epurare a apelor uzate Campia Turzii (strada Livezii F.N.). Astfel, cetațenii din Municipiul Campia Turzii…

- Lucrarile din cadrul contractului CL-3 – „STAȚIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN STAȚIA DE EPURARE CAMPIA TURZII” au fost finalizate. In cadrul contractului CL-3 au fost realizate proiectarea și execuția de lucrari de modernizare a liniei namolului de la Stația de epurare Campia Turzii, respectiv o stație…

- FOTO: Mai mulți elevi din Alba Iulia au invațat cum funcționeaza o stație de epurare și cum se trateaza apele uzate Mai multți elevi ai școlilor Mihai Eminescu și Avram Iancu din Alba Iulia au vizitat in urma cu cateva zile stațiile de epurare și tratare a apelor din Sebeșel și Alba Iulia. Este vorba…

- Joi pe 2 martie in comuna Tritenii de Jos a avut loc o acțiune cu stația mobila a Direcției Județene de Evidența a Persoanelor. Practic cei care au dorit sa-și schimbe buletinele au avut ocazia sa faca acest lucru chiar la ei in comuna fara deplasari suplimentare in alte localitați. Angajatii DJEP Cluj,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, noi avertizari de vant puternic, cu Cod Galben și Cod Portocaliu, care vizeaza inclusiv județul Cluj. Azi, de la ora 10.00 pana diseara, la ora 22.00, este un Cod Galben de vant care afecteaza județul Cluj. ”In intervalul menționat,…

- ISU Cluj a primit astazi o camera cu termoviziune moderna in urma unei donații venite de la un investitor privat. Dispozitivul va fi util salvatorilor in cazul incendiilor și ii ajuta pe pompieri sa detecteze cu ușurința focarele sau sa salveze victime aflate in pericol. Mai exact, o camera cu termoviziune…