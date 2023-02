Un nou proiect semnat pentru primaria Cavniv. „In scurta vizita pe care am efectuat-o zilele acestea la Bucuresti, am fost invitat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației unde am semnat:CONTRACT DE FINANȚARE pentru Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”. Construire pod peste raul Cavnic. Valoarea totala a investiției este de: 2.146.295,67 lei. Așadar, vom avea un nou pod peste raul Cavnic!”, a transmis primarul ore;ului Cavnic, Vladimir Petruț