Primăria Cavnic: concurs pentru ocuparea funcției contractuale de agent de turism! PRIMARIA ORASULUI CAVNIC, cu sediul in Cavnic, str. 22 Decembrie, nr.7, județul Maramureș, organizeaza examen/concurs pentru ocuparea functie contractuale de agent de turism, post temporar vacant , pe perioada determinata, norma intreaga, 8 ore/zi, in baza Hotararii nr. 1.336/2022. Conditii specifice pentru postul de agent de turism a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta b) vechime in specialitatea necesara – minimum 6 luni; Concursul se va organiza conform calendarului urmator: a)proba scrisa – 08.08.2024, ora 10:00 la sediul instituției b)interviul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

