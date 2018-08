Stiri pe aceeasi tema

- Oferta de astazi este valabila in perioada 8-15 august si cuprinde 80 de locuri de munca pentru cei cu studii superioare si 1.197 de posturi pentru persoanele cu studii medii sau minime. „Avem disponibile 457 posturi in servicii, dintre care 90 in comert, 79 in hoteluri si restaurante, 5 in transporturi…

- Extinderea se va realiza in cartierele Copou si Bucium, iar printre clienti se numara institutii publice, spitale, blocuri ANL, institutii de invatamant, hoteluri, camine de batrani si corpuri de cladire ale Universitatii „Al.I. Cuza". Potrivit unui anunt recent publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- PMT se pregatește de a doua licitație pentru curațenia stradala, dupa ce a ratat-o pe prima, și are un caiet de sarcini mult subțiat, dar și un preț micșorat simțitor. Asta, pentru ca, de fapt, curațenia stradala din Timișoara va fi imparțita: un operator va avea contract cu primaria și nu va mai curața,…

- Colectarea apelor pluviale din zona intersecției strazilor Ion Heliade Radulescu și Drumul Taberei, plus capatul Strazii Muscel, este una dintre investițiile incluse pe lista aprobata de municipalitatea campineana in acest an. Deocamdata, se afla in procedura de achiziție publica proiectarea acestei…

- Traversarea raului Mureș cu bacul de la Capud la Teiuș și invers va deveni in curand istorie. Primaria orașului Teiuș a lansat recent licitația privind selectarea unui constructor care sa realizeze investiția estimata la 2.348.325 de lei, fara TVA, și finanțata prin PNDL. Data de deschidere a ofertelor…

- Chiar daca nu exclud in continuare varianta suspendarii președintelui Klaus Iohannis daca nu o revoca in scurt timp pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, social democrații cauta diverse variante pentru a-l obliga pe președinte sa puna in aplicare mai repede decizia...

- Planul de masuri privind imbunatatirea calitatii aerului ar putea fi aprobat pana la sfarsitul acestei veri. Odata ce a primit avizul de mediu, planul va fi supus aprobarii Consiliului Local (CL). In acest sens, Primaria a publicat deja proiectul de hotarare, semn ca documentul va intra in dezbaterea…