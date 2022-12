Primăria caută mire ca să mărite serviciul de termoficare. 270.000 de lei pentru aranjarea nunții! Primaria a demarat procesul de delegare prin concesiune a serviciului de termoficare. Primul pas consta in contractarea serviciilor unui consultant in acest sens, pentru care municipalitatea estimeaza ca va cheltui 270.000 lei. Anuntul a fost deja publicat de Primarie, iar companiile interesate sa ofere consultanta (tehnica, economica si juridica) pot depune oferte cel tarziu pana la mijlocul saptamanii viitoare . „Consultantul trebuie sa dispuna de o echipa de minim 3 experti cheie, respectiv un expert coordonator, un expert juridic si in achizitii si un expert tehnic. Fiecare expert trebuie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

