Municipalitatea a demarat achiziția lucrarilor pentru Turnul de Apa din Iosefin. Obiectul contractului il reprezinta realizarea unor intervenții in cadrul unei construcții industriale clasate ca monument istoric, in vederea obținerii unor spații expoziționale și de evenimente culturale. Va fi valorificat intregul spațiu existent și terenul acestuia. In cadrul proiectului tehnic și caietelor de sarcini intocmite […] Articolul Primaria cauta firma care sa transforme Turnul de Apa abandonat din Iosefin in centru cultural a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .