Primaria Castelu solicita acord de mediu pentru proiectul: Asfaltare drumuri de pamant in localitatile Castelu si Nisipari - etapa I“

Stiri pe aceeasi tema

- ALECU TOMA reprezentant al UNITATII MILITARE 02192 CONSTANTA, cu sediul in municipiul Constanta, str. Fulgerului, nr. 1, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "AMENAJARE PARCARE AUTO, REALIZARE IMPREJMUIRE SI STATIE…

- PRIMARIA COMUNEI LUMINA, cu domiciliul in judetul Constanta, comuna Lumina, str. Mare nr. 170, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE in Comuna Lumina, judetul Constanta", amplasat in judetul Constanta,…

- R.N.P. ndash; ROMSILVA ndash; DIRECTIA SILVICA CONSTANTA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "REORGANIZARE COMPLEX DE VANATOARE NEGRU VODA", amplasat in judetul Constanta, comuna Negru Voda, trupul de padure Negru Voda, in U.P. II…

- Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul dezvoltat de primaria Poarta Alba, judetul…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul realizat de Primaria orasului Murfatlar, judetul Constanta. Este vorba de proiectul "CREAREA UNEI ZONE VERZI URBANE IN U.A.T. MURFATLAR", propus a fi amplasat…

- Conducerea Primariei Comunei Panet anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construirea rețelei de canalizare in satul Santioana de Mureș, comuna Panet, județul Mures", propus a fi amplasat in comuna Panet, satul Santioana de Mureș. "Informațiile…

- Obiectul contractului il constituie executia de lucrari de construire in cadrul proiectului "Asfaltare drumuri comunale in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta ndash; Etapa II"Primaria Mihail Kogalniceanu a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, in ceea ce vizeaza executia…

- Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constant Primaria Cumpana a depus la Agentia pentru Protectia Mediului documentatia ce vizeaza un proiect de amenajare a unei zone speciale pentru materialele rezultate in urma lucrarilor la trama stradala.…