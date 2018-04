Primaria Capitalei vrea un concept de tip "zero waste" in Centrul Istoric: ce masuri ar putea fi implementate

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) dezbate vineri, 4 mai, un regulament pentru curatenie in Centrul Vechi al Capitalei. Mai precis, regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei. Decizia ar veni intr-un moment in care Centrul Vechi al Bucureștiului…

- Colectarea selectiva a deseurilor, restrangerea teraselor in fiecare dimineata si obligativitatea amenajarii vitrinelor sunt cateva dintre masurile incluse in proiectul privind regulamentul salubrizare, igienizare si infrumusetare a Centrului istoric, aflat pe ordinea de zi a sedintei din 4 mai a Consiliului…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, miercuri , in cadrul unui Comandarment de curatenie la Primaria Capitalei, ca in prezent, zgomotul reprezinta o problema in Centrul Vechi din Bucuresti. „Primaria Municipiului Bucuresti, impreuna cu Politia Locala a Municipiului Bucuresti,…

- Municipiul Bistrița lanseaza concursul „TREASURE HUNT IN CENTRUL ISTORIC”. Concursul se desfasoara in Bistrita, in zona Centrului istoric, in perioada 1 – 31 martie 2018 inclusiv, in cadrul proiectului „RetaiLink”.

- Dell EMC anunta extinderea sistemului sau de infrastructuri convergente (IC) prin lansarea solutiei de generatie urmatoare Dell EMC VxBlock System 1000. Noul sistem trece dincolo de granitele fizice ale IC-urilor traditionale si ofera companiilor simplitate si flexibilitate si mai mare, astfel încât…

- Stare de catastrofa naturala in Cape Town din cauza secetei. Autoritațile sud-africane au decretat stare de catastrofa naturala in intreaga țara din cauza secetei istrice care afecteaza de mai multe luni Cape Town, un oraș care ar putea ramane in curand fara aprovizionare cu apa potabila. Decizia,…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a recunoscut, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului pentru știința și educație la Novosibirsk, ca nu are smartphone. - Ați spus ca toți au smartphone, iar eu nu am smartphone. Și nici Dvs., vedeți? Iar Dvs. spuneți ca toți au, a menționat șeful statului. …