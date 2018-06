Primaria Capitalei vrea sa stabileasca noi tarife pentru folosirea parcarilor din oras, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General. Daca in prezent, pentru o ora de parcare se plateste 1,5 lei pe ora, tariful ar putea ajunge la 10 lei in centru. Primaria vrea sa imparta orasul in mai […] The post Primaria Capitalei vrea sa scumpeasca parcarile. Cat ar uma sa coste o ora de parcare in centru appeared first on Cancan.ro .