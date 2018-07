Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru imbunatatirea sanatatii persoanelor varstnice este necesara implicarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea facilitarii accesului la serviciile de sanatate in randul pensionarilor din municipiul Bucuresti. (...) In Bucuresti exista un numar mare de persoane varstnice care…

- Un contract de achizitie pentru 105 autobuze Menarinibus Citymood, necesare transportului local de calatori in municipiul Brasov, a fost semnat vineri, la Primaria Brasov, in prezenta primarului George Scripcaru, a ambasadorului Turciei la Bucuresti, Koray Ertas, si a reprezentantilor BERD si ai regiei…

- Primaria Capitalei anunta ca urmeaza a fi centralizate solicitarile bucurestenilor pentru abonamentele pentru parcarile publice, dupa intrarea in vigoare de la 1 iulie a noilor tarife privind utilizarea locurilor de parcare in Bucuresti, precizand conditiile in care pot fi depuse cererile.

- Primaria Capitalei n-are mușterii, la ecranul amplasat langa Arena Naționala. Ploaia i-a alungat pe microbiști. Oficialitațile au pus un ecran gigant, chiar in apropierea celui mai mare stadion al țarii. O toneta de la care se pot cumpara hamburgeri, dar și 8 toalete ecologice au fost montate in zona.…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca municipalitatea va lansa, in curand, un program de tip start-up pentru tineri, prin care sa sprijine deschiderea unor mici afaceri de catre acestia. Spirjinul va fi in valoare de 30.000 de euro. „Tinerii din Capitala, deci si studentii,…

- Primaria Capitalei are in plan realizarea a șase parcari de tip Park&Ride la București. Dincolo de utilitatea evidenta a acestora, costurile anunțate sunt uluitoare, egalandu-le pe cele necesare construirii unui spital sau unui compex rezidențial exclusivist cu 82 de apartamente.

- Foc și para s-a facut Iohannis din cauza vizitei „secrete” in Israel a cuplului Dragnea-Dancila. „N-au avut mandat!” tuna el, facandu-se ca uita ca nici el nu a avut vreun mandat cand a cumparat rachetele PATRIOT de la Trump și a trimis factura la guvern, Parlamentul afland despre achiziție doar cand…

- @ In schimbul terenului pus la dispoziție de Primaria Snagov, municipalitatea promite reabilitatea Liceului ”Mihail Kogalniceanu”, din comuna Primaria Capitalei va finanța construirea unei baze sportive și a unui liceu in comuna Snagov, potrivit unui proiect de hotarare votat de Consiliul General al…