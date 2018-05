Stiri pe aceeasi tema

- Pista va acoperi o zona de 34 de strazi, va avea o lungime de 7,7 km și o lațime a benzii de 1,5 metri. Mai mult, se vor amenaja și 6 parcari publice pentru biciclete. Anul trecut, Primaria Capitalei a aprobat Planul de mobilitate urbana durabila București-Ilfov, care prevede amenajarea unei retele…

- Primaria Capitalei demareaza amenajarea primei piste de biciclete, in centrul Bucurestiului: Va avea 8 kilometri și va costa peste 7 milioane de lei. Proiectul urmeaza sa intre, vineri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București. Potrivit proiectului Primariei , pista…

- PMB isi propune sa demareze amenajarea unei piste de biciclete in centrul Bucurestiului, pe traseul Piata Victoriei - Bulevardul Constantin Prezan, fiind vorba despre opt kilometri de pista si de o investitie de peste 7,5 milioane de lei.

- Primaria Capitalei ar urma sa investeasca 7,5 milioane de lei pentru unul dintre cele patru trasee de piste pentru biciclete din centrul Capitalei, propuse de municipalitate, intre Piata Victoriei si bulevardul Constantin Prezan, pe o lungime de aproape opt kilometri, conform unui proiect de hotarare…

- Comisia Tehnico-Economica a Ministerului Mediului a aprobat proiectul pentru realizarea pistelor de biciclete in Bucuresti-Ilfov, pe o distanta de 67 km, proiect in valoare de 10 milioane de euro, executia primului lot, de 63,5 km, putand demara in luna iunie, a anuntat Primaria Municipiului Bucuresti.…

- Voucherele pentru biciclete urmeaza a fi primite pana la finalul acestei luni de catre cei care s-au inscris in programul “Bicicliști in București”. “Voucherele sunt acum la tipar, dureaza 10 zile tiparirea. Pana la sfarșitul acestei luni vor fi tiparite și vor fi transmise catre cei care au fost…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…