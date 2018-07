Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc cu 92 de apartamente sociale a fost construit in orasul Leova, cu suportul financiar al Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Beneficiari ai locuintelor sunt familiile cu multi copii, tinerii specialisti angajati in sistemul bugetar, persoanele cu dizabilitati si alte categorii de populatie,…

- Municipalitatea invoca bugetele limitate ale primariilor de sectoare ca motivare a propunerii de preluare a documentatiilor tehnico-economice pentru reabilitarea blocurilor. Astfel, de la Sectorul 3 ar urma sa fie preluate documentatiile pentru 101 blocuri (investitie totala de 148.256.061,57 lei),…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit vineri, la Centrul de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii, cu 20 dintre bucurestenii aflati pe listele de audiente ale Primariei Municipiului Bucuresti si care au probleme de natura sociala. In cadrul audientelor, la care au participat,…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a decis vineri sa dea unda verde proiectului Primaria Capitalei prin care se doreste achizitia a 500 de apartamente si garsoniere care vor avea ca destinatie spatiu de locuit pentru cadre medicale din unitatile spitalicesti ale Capitala, aflate in subordinea…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a decis vineri sa dea unda verde proiectului Primaria Capitalei prin care se doreste achizitia a 500 de apartamente si garsoniere care vor avea ca destinatie spatiu de locuit pentru cadre medicale din unitatile spitalicesti ale Capitala, aflate in subordinea…

- Primaria Capitalei are pentru acest an un buget de 15 milioane de euro pentru achizitia de locuinte pentru medicii si asistentele care lucreaza in cele 19 spitale aflate in administrare. Proiectul supus votului consilierulor generali ai Capitalei, care se vor intalni pe 4 mai, prevede ca achizitionarea…

- Unul dintre cele sapte ansambluri de locuinte sociale si pentru tineri promise de Primaria Capitalei si cuprinse in bugetul din acest an ar putea fi construit pe un teren de aproape 61.000 de metri patrati din Sectorul 3, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, pompierii evacuand din apartamente opt persoane, printre care si doi copii, iar altele au iesit singure pe schela montata pe fatada blocului.