Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei incepe discuțiile pentru inlocuirea a 260 km de retea de termoficare, cu 390 mil. euro Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca marti vor incepe discutiile cu opt mari firme pe marginea caietelor de sarcini care vor fi intocmite in vederea reabilitarii retelei de termoficare,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa, ca Primaria va incepe procedurile pentru inlocuirea rețelei de termoficare din București iar pentru aceasta va fi organizata o licitație in februarie, deschisa atat firmelor de construcții romanești cat și celor…

- Nicușor Dan considera subvenția platita de Primaria Capitalei pentru transportul public in comun “o chestiune fireasca”, spre deosebire de cea pentru termie, care este “o anomalie”. Primarul general spune ca nu are in vedere creșterea prețului unui bilet de transport inaintea asigurarii “condițiilor…

- Primaria Capitalei si Ministerul Fondurilor Europene au incheiat, marti, un contract de finantare din fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de termoficare din Bucuresti, in cadrul acestui proiect urmand sa fie imbunatatita aceasta retea pe 210 kilometri din cei 954. In urma acestui proiect,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au semnat marți un contract de finanțare pentru reabilitarea a 210 km de rețea de termoficare. Prezent la eveniment, premierul Orban a promis noi investiții guvernamentale in București. Anterior semnarii contractului,…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, ca acest contract isi propune reabilitarea a 23% din reteaua de termoficare a Capitalei. "Semnam astazi contractul de finantare pentru reabilitarea retelei de termoficare. Este vorba despre un contract pentru 210 kilometri din cei 954 kilometri.…

- Aflata inca in funcția de primar al Capitalei dupa ce zeci de consilieri PSD au contestat alegerea lui Nicușor Dan, Gabriela Firea a postat, joi, pe Facebook, o fotografie din biroul pe care il ocupa la Primarie. Nicușor Dan o acuzase in cursul zilei ca „și-a abandonat mandatul” și „obligațiile legale”.„Sunt…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca se retrage din Asociația Salvați Bucureștiul, asta pentru ca se pregatește sa-și preia mandatul. Totuși, plangerile Asociației, depuse sub conducerea lui Nicușor Dan, vor merge mai departe și vor fi soluționate de catre judecatori.Citește…