- itlul de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti urmeaza sa fie conferit Maiei Morgenstern, precum si lui Ivan Patzaichin, conform unor proiecte de hotarare care figureaza pe ordinea de zi a sedintei din 23 august a Consiliului General al Capitalei, ...

- Primaria Capitalei, prin Teatrul EXCELSIOR, va relua unul dintre cele mai așteptate proiecte de pe agenda Centenarului Marii Uniri: Vlaicu Voda de Alexandru Davila, in regia lui Horia Suru – producția-eveniment care iși propune sa readuca la viața satul medieval și tradiția populara romaneasca. Evenimentul…

- Din 2011, cand a inceput constructia, pana acum, s-au alocat de la bugetul de stat 150 de milioane de lei. Sume importante au fost acordate si de la bugetele locale. Anul trecut, Primaria Capitalei a dat aproape 20 de milioane de lei, iar in acest an 25 de milioane. Tot in 2017, Primaria sectorului…

- O inregistrare video de cateva secunde a devenit virala pe internet datorita raspunsului amuzant primit de un motociclist atunci cand cauta drumul spre Harsova. „A fost o intreaga nebunie. Inca mai primesc friend request-uri, like si share“, spune autorul postarii, arhitect din Bucuresti.

- Daca „romanii de pretutindeni” reconsidera cifra, se mai poate discuta... Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Primaria Capitalei atrage atentia cetatenilor care trec prin parcul Herastrau, ca persoane necunoscute au imprastiat pe spatiul verde grauntele otravitoare din capcanele securizate destinate combaterii sobolanilor,...

- Fostul candidat USR la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a scris luni, intr-o postare pe Facebook, ca PMB i-a refuzat Simonei Halep solicitarea de a se intalni cu fanii intr-o piata din Bucuresti pentru a sarbatori victoria de la Roland Garros. Acesta a criticat Primaria pentru cum isi „recunoaste si…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a publicat, marti, pe pagina sa de Facebook, o fotografie in care consilierul-adjunct al sefului Misiunii, Alexander Peyre Dutrey, apare alaturi de impresarul si producatorul muzical Dan Bursuc.