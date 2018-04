Stiri pe aceeasi tema

- KFC deschide un nou restaurant in Bucuresti, al 29-lea. Valoarea investitiei se ridica la suma de 350.000 euro. Cu aceasta noua locatie, lantul de restaurante ajunge la 71 de unitati la nivel national. 0 0 0 0 0 0

- Primaria Capitalei a anuntat, luni, ca vor fi demarate lucrarile pentru extinderea statiei de epurare a apelor uzate de la Glina si cele pentru construirea incineratorului de namol. Investitia se ridica la aproape 1.8 miliarde de lei si va fi facuta prin fonduri europene.

- O companie care detine un mall din zona Bucur Obor va dona catre Primaria Capitalei un teren de 1.800 de metri patrati pe care societatea comerciala a realizat lucrari de infrastructura, respectiv o banda de circulatie si un trotuar. Investitia si terenul se ridica la 10,2 milioane lei.

- Omul de afaceri turc Ishak Yagiz Delikanli (50 de ani), unul dintre proprietarii primului boutique hotel din Bucuresti, pregateste constructia unui hotel cu noua etaje in apropierea Palatului Parlamentului si a Catedralei Mantuirii Neamului.

- Oficialii celor de la CSM București și-au vazut visul cu ochii! Tehnicianul Ambros Martin a acceptat, se pare, oferta campioanei Romaniei, dupa indelungi curtari și va fi din vara noul antrenor la CSM București, anunța gsp.ro.Surse din cadrul CSM București dau ca sigura numirea din vara la…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica. "In momentul in care mi s-a transmis…

- O fabrica de haine, care inscriptiona cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele inscriptionate erau comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare. Patru persoane au fost audiate, fiind puse sub invinuire pentru…