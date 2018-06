Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare prin care Primaria Capitalei vrea sa denumeasca un spatiu public din Bucuresti, din sectorul 3, „Piata Leul Iersualimului”, a fost aprobat, joi, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Primaria Capitalei vrea sa reabiliteze peste 130 de blocuri din sectoarele 3, 4 si 5, urmand ca acestea sa fie introduse in programul local multianual de reabilitare termica, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Persoanele cu dizabilitati motorii ar putea beneficia de transport gratuit in regim taxi in cadrul unui proiect pilot realizat de Primaria Capitalei impreuna cu un ONG, un proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere intre cele doua entitati urmand sa fie votat in sedinta Consiliului…

- Consilierul general PMP, Lucian Iliescu, vrea sa depuna, miercuri, un proiect de hotarare care prevede interzicerea circulatiei in Capitala, de la 1 ianuarie 2019, a autoturismelor Euro 1 si Euro 2. De asemenea, Iliescu cere interzicerea autoturismelor Euro 3 si Euro 4 din 2020, respectiv 2021.…

- Incidentul s-a petrecut miercuri pe Bulevardul Elisabeta din Capitala, chiar tn fata Primariei Capitalei, unde avea loc sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Un barbat de aproximativ 40-45 de ani a scos cutitul pe strada si a amenintat ca se sinucide. Oamenii legii…

- Primaria Capitalei vrea sa investeasca peste 88 de milioane de lei pentru consolidaea Uzinei de reparatii a RATB, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, de miercuri. „Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei…

- Primaria Capitalei ar putea delimita traficul auto de cei aproape 22 de kilometri ai liniei de tramvaie 1 si 10, urmand sa investeasca peste 6 milioane de lei in montarea unui gard de otel, dupa modelul liniilor tramvaielor 41 si 21, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare.