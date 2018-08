Stiri pe aceeasi tema

- O masina a luat foc joi dimineata pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia fiind intrerupta pe sensul catre litoral, la kilometrul 27, in zona localitatii Branesti, judetul Ilfov, pentru a permite interventia in vederea lichidarii incendiului. Nu au rezultat victime, autovehiculul…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat miercuri dimineata sapte perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-o cauza vizand savarsirea de catre mai multe persoane a infractiunilor de trafic de persoane si proxenetism.''In…

- Cozile de la pasapoarte ii tine peste program pe functionari. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat luni ca Serviciile de pasapoarte din Bucuresti si din judetul Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri si pentru a reduce aglomeratia.

- Procurorii Parchetului General si politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza joi 23 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov, la o institutie de interes public, la birourile si domiciliile mai multor angajati, cercetati pentru infractiuni de coruptie.

- Rezultatele finale din județul Caras-Severin la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa ce au fost publicate notele obținute in urma contestațiilor. Toate informatiile…

- Rezultatele finale din județul Calarasi la Evaluarea Naționala 2018 au fost afișate sambata, 23 iunie, pe evaluare.edu.ro . Unii dintre elevii nemulțumiți au obținut note mai mari, insa alții nu și-au marit media, dupa ce au fost publicate notele obținute in urma contestațiilor. Toate informatiile…

- Rezultatele din județul Dambovita la Evaluarea Naționala 2018 vor fi afișate marți, 19 iunie. In aceeași zi, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, iar o a doua comisie de corectare le va evalua dinou lucrarile. Toate informatiile despre EVALUAREA NATIONALA 2018, AICI Zi cu emoții pentru…

- Reprezentanții Primariei Capitalei au spus, marți, ca in spațiul public circula declarații tendențioase cu privire la traficul din București și precizeaza ca traficul s-a agravat, in ultima perioada, din cauza inmulțirii mașinilor. “Referitor la declarațiile tendențioase care circula in spațiul public…