Primăria Capitalei vrea să angajeze în companiile municipale tineri din centrele de plasament "Tinerii aflati in situatii de vulnerabilitate au nevoie de atentie deosebita si masuri sporite de protectie sociala. O astfel de categorie de tineri o reprezinta tinerii institutionalizati, care la implinirea varstei de 18 ani parasesc sistemul de ocrotire si care, datorita (sic!) lipsei sprijinului familiei, risca sa fie marginalizati la intrarea lor in viata sociala si profesionala. Este o etapa a vietii dificila pentru orice tanar, dar cu atat mai dificila pentru cei care au beneficiat pana la aceasta varsta de o protectie si raman fara niciun sprijin", arata municipalitatea in expunerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

