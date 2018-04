Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei vrea sa acorde femeilor insarcinate, incepand cu saptamana a 10-a de sarcina, de vouchere in valoare de 2.000 de lei pentru cheltuielile cu eventualele tratamente medicamentoase si analizele medicale necesare monitorizarii sarcinii, potrivit unui proiect de pe ordinea de zi CGMB.…

- Potrivit unui proiect propus de Gabriela Firea, Tiberiu Useriu ar urma sa fie cetatean de onoare al Capitalei,unul dintre motive fiind ca este un exemplu de reabilitare pentru altii.Maratonistul spune ca isi doreste sa-i inspire pe cei care vor sa-si depaseasca limitele in slujba binelui, nu pentru…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde vouchere in valoare de 10.800 de lei cuplurilor infertile pentru acoperirea costurilor pentru fertilizarea in vitro. Proiectul va fi suspus votului in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de saptamana viitoare, scrie Mediafax.„Proietul ...

- Primarul Capitalei isi motiveaza propunerea prin faptul ca rata natalitatii a scazut in ultimii ani, in timp ce numarul varstinicilor a crescut, schimbarea echilibrului dintre generatii putand duce la reducerea disponibilitatilor resurselor umane. "Anual, in municipiului Bucuresti se nasc…

- Dupa ce DNA si-a batut joc de el cum au vrut muschii de baschetbalista ai Lulutei, dupa ce l-a obligat sa-si retraga candidatura la Primaria Capitalei, dupa ce l-a tinut sub teroare psihica, Ludovic Orban nu a schitat nici cel mai mic semn de revolta, ci s-a multumit sa pupe condurul stapanei. Nu…