- Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita a inceput sa testeze populatia pentru COVID-19 la cerere si contra cost, pretul unui astfel de serviciu fiind de 290 de lei. In cazul in care rezultatul probei este incert, retestarea se va face in mod gratuit.

- Primaria Capitalei arata ca, in cadrul protocolului incheiat intre institutie, cele sase primarii de sector si Institutul "Matei Bals" pentru testarea de tip screening a bucurestenilor pentru coronavirus, a achizitionat 8.400 de teste pentru antigen SARS-CoV-2 si 5.400 de teste rapide COVID-19, alte…

- Primaria Capitalei și primariile de sector au cumparat teste rapide pentru COVID-19 și teste pentru antigen SARS CoV-2, iar cele șase Primarii de sector vor trimite invitații catre persoanele selectate in cadrul eșantionului de testare, potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei.

- Premierul Ludovic Orban a spus duminica seara, la Romania TV, ca Romania testeaza pentru diagnosticarea Covid-19 atat cat este necesar."Testam atat cat este necesar. Noi am plecat de la trei centre de testare. Am crescut gradual capacitatea de testare, astazi sunt acreditate 36 de centre in care…

- Italia este țara care a suferit cel mai mult de pe urma virusului COVID-19. S-a crede insa, ca numarul persoanelor care au murit este mult mai mare decat s-a declarat, intrucat cei morți inafara spitalelor nu ar fi testați pentru infectarea cu COVID-19.

- Testarea celor 10.500 de bucureșteni va avea lor „curand”, a anunțat joiprimarul Capitalei Gabriela Firea, cu o intarziere de cateva zile fața de cat estimaseinițial. Testele au fost deja comandate, a precizat edilul.„Saptamana trecuta a fost o intreaga discuție despre testarea bucureștenilor,despre…

- AC Milan a anuntat, sambata, ca a strans printr-o campanie a fundatiei sale, actiune care este inca activa, aproape jumatate de milion de euro pentru lupta impotriva coronavirusului, potrivit news.ro.Din totalul sumei, AC Milan a donat 250.000 de euro, iar membri, conducatori si fani ai echipei…

- De luni va incepe testarea in masa a bucurestenilor. Primaria Capitalei va achizitiona 4000 de teste, iar cele sase primarii de sector vor achizitiona cate 1000 de teste, transmite Mediafax.Potrivit reprezentanților Primariei Capitalei, luni incepe testarea in masa a bucurestenilor. Pentru…