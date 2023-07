Primăria Capitalei vrea finanțare PNRR pentru a digitaliza nouă spitale Primaria Capitalei vrea sa obțina finanțare PNRR pentru digitalizarea a noua spitale, prin proiecte de peste 50 de milioane de lei. Proiectele de investiții in infrastructura digitala a acestor unitați medicale din subordinea municipalitații au fost aprobate in ședința de ieri a Consiliului General al Municipiului București, scrie Rador. Acesta a adoptat și un proiect de hotarare privind incheierea unei convenții cu Metrorex, care vizeaza decontarea, pe o perioada de o luna, a 50% din valoarea titlurilor de calatorie eliberate celor care au donat sange la o instituție de profil din capitala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

