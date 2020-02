Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – INFO Trafic jud. Cluj Circulația rutiera pe DN1, intre Cluj-Napoca și Turda era inchisa joi dimineața din cauza poleiului, cozile de mașini intinzandu-se pe mai mulți kilometri distanța. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca in județul Cluj, pe…

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis miercuri sanctionarea societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare cu o amenda de 500.000 de lei, pentru o serie de incalcari a procedurilor de solutionare a dosarelor de dauna RCA, informeaza miercuri institutia.Acest lucru s-a…

- Cu ocazia executarii lucrarilor de reparații și inlocuire a corpurilor de iluminat in Pasajul Universitații, Primaria Municipiului Craiova anunța ca se va restricționa circulația rutiera astfel: , Incepand cu data de 05.02.2020, ora 20.00, pana in data de 06.02.2020, ora 06.00, se va…

- Circulația rutiera se desfașoara cu restricții, marți, pe DN 7 – Valea Oltului, intre Ramnicu Valcea și Sibiu, pentru a permite taierea unor arbori din apropierea carosabilului, anunța Centrul Infotrafic din cadrul IGPR, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic a transmis, marți, ca pe DN7 Ramnicu…

- Vremea a fost ieri mai rece decat normalul termic al perioadei. Local, au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Vantul a prezentat intensificari trecatoare in zona montana inalta. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe sectoarele de drumuri publice din judet. Cerul este acoperit,…

- Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, prin care se prezinta in mod eronat activitatea de modernizare a peroanelor de pe linia tramvaiului 41, STB SA face urmatoarele PRECIZARI Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje, deruleaza, in aceasta…

- 22 de peroane de tramvai de pe linia 41 vor fi modernizate și se pot putea adapta la tramvaie cu lungime de 36 de metri, ce vor fi achiziționate de Primaria Capitalei, potrivit unui comunicat transmis, joi, de PMB, potrivit Mediafax.Potrivit comunicatului transmis joi de Primaria București,…

- Tramvaiul 41 si-a reluat circulatia, dupa ce a fost blocat pe sensul spre Ghencea, din cauza unui accident rutier, a anuntat STB miercuri seara. "S-a reluat circulatia pe linia 41, pe Soseaua Virtutii. Blocarea a durat 25 de minute (20:05- 20:30)", noteaza STB pe pagina de Twitter.